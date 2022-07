Xamza oo shaaciyey inay qaadayaan dagaal ka dhan ah Al-Shabaab iyo Daacish

Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa sheegay inay dawladda Soomaaliya ka go’an tahay inay qaaddo hawlgal iskugu jira mid milatari iyo mid aan milatari ahayn oo ka dhan ah ururrada Al-Shabaab iyo Daacish.

Ra’iisul Wasaaraha oo ka hadlay maanta kulan ay mas’uuliyiita dawladdu la yeesheen xubno ka tirsan Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika ayaa sheegay in hawlgalka ka dhanka ah kooxahaas uu noqon doono mid xooggan oo dhammaystiran.

Waxa uu sheegay inay ujeeddadu tahay in la xajisto guulihii la gaaray, iyo in dib loo furo jidadka ay marayso sahayda, baabuurta ganacsiga iyo dadweynaha isku safraya.



Xamza ayaa sidoo kale sheegay in dib-habayn lagu samaynayo maaliyadda dalka, si looga hortago maalgelinta argagaxisada.



Waxa uu uga mahadceliyey Midowga Afrika “naf-hurnimada” ay sameeyeen ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya.



Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u sheegay in dawladdu ay doonayso inay saddex siyaabood ku wajahdo Al-Shabaab, kuwaasi oo kala ah mid milatari, mid fikir, iyo mid dhaqaale.

Waxa uu sheegay in siyaasaddii ilaa haatan lagu soo waajahayey Al-Shabaab aysan ahayn mid ku filan, waxaana uu sheegay in siyaasadda ah in Al-Shabaab lagula hayo Soomaaliya, dhibkoodana la iska mooso ay guul darraysatay.