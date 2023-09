Xasan Sheekh: Dagaalku waa soconayaa, waana ka adkaaneynaa Al-shabaab

Madaxweynha dowladda Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay ku guuleysan doonaan dagaalka ay dowladdiisu kula jirto Al Shabaab 'si kasta oo dib udhac ciidan uu dowladda uga soo gaaro goobaha dagaalka' xillii uu xalay ka hadlayay madal madaxbannaan oo shabakadda X oo hore u aheyd Twitter.



Waxa uu sheegay in kadib markii uu dib u dhac ku yimid dagaalkii ka dhacay Cawsweyne 26-kii bishii hore ay dowladdu dib u habeyn ku sameyneyso ciidamada si ay u sii hayaan goobihii horay loogala wareegay Al-shabaab.

"Dagaalka waa ku guuleysannnay. Goobta hadda ugu dambeysay ee la yiraahdo Cawsweyne waa ku xoog badneyn. Khasaaraha inaga nasoo gaaray iyo kan Shabaabka soo gaaray waxaa aad u badnaa midka iyaga gaaray. Laakiin waxaan qireynaa in inaga ka dowlad ahaan iyo hay'adaheeda difaaca ka shaqeya ay jiraan waxyaabo farsamo ah oo naga khaldamay." ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.

Waxa uu sheegay in dagaalku soconayo, isla markaan uu 'kalsooni 100% ku qabo inay ka adkaanayaan Al-shabaab.'



Dhanka kale, wuxuu madaxweynuhu ka hadlay bixitaanka ciidamada ATMIS, isaga oo qirtay inay ahayd in dawladiisu ay codsato in dib loo dhigo dhimista socota muddo lix bilood ah, laakiin kaliya ay codsadeen in dib loogu dhigo ciidan bixitaan kiisa la qorsheeyay December 2022 ilaa June 2023. Waxa uu sheegay in $130 milyan oo ah kharashka ciidanka dib loo dhigay bixitaankooda ay weli ka maqan tahay hawlgalk ATMIS.

Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in aysan ATMIS helin qalabkii ciidan ee loo ballanqaaday, kuwaas oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka, taangiyo iyo drones, si ay u taageeraan howlgallada milatari ee ay wadaan ciidamada Soomaaliya.