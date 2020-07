Shirka Wadatashiga Dowlad-goboleedyada oo ka Furmay Dhuusamareeb

Waxaa goordhoweyd ka furmay magaalada Dhuusamareeb shir ay lee yihiin madaxweynayaasha dowlad-goboleedyada dalka.

Madasha shirka ayaa waxaa fadhiya madaxweynayaasha Galmudug, Puntland, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.

Madaxweynaha Galmudug oo shirka furay ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn uu yahay in isfaham ay madaxda dowlad-gobleedyadu ka gaaraan doorashada soo socota ee hay’adaha dowladda federaalka.

Waxa uu sheegay in ay ka tashanayaan in Soomaaliya laga qabto hanaan doorasho oo “xor iyo xalaal ah” iyo in aragti mideysan ay ka yeeshaan xaaladda siyaasadeed ee kala guurka ah.

Madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in shirkan ay ka soo bixi doonto talo muhiim u ah doorashooyinka soo socda ee dalka.

Ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyey tan iyo markii ay wufuudda madaxda dowlad-goboleedyadu soo gaareen halkaasi.