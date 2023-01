WHO oo sheegtay in 40% Soomaalida laga tallaalay COVID-19

Xafiiska Hay’adda Caafimaadka Aadduunka (WHO) ee Soomaaliya ayaa sheegay in dad ka badan 40% Soomaalida haatan laga tallaalay xanuunka COVID-19.



Hay’addu waxay sheegtay in la sameyey olole ballaaran bilihii ugu dambeeyey sannadkii hore si loo gaaro bartilmaameedka la hiigsanayey oo ahaa 40% dadweynaha in la tallaallo marka la gaarao December 2022-da.



Waxay sheegeen mas’uuliyiinta inuu bilaabanayo wejiga kale ee lagu tallaalayo dadweynaha inta dhiman.



Haaruun Macruuf ayaa hawsha tallaalka ka waraystay Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah saraakiisha mashruuca tallaalka Soomaaliya ee WHO.