Wasiirka Cayaaraha oo amray shaqada laga joojiyo Guddoomiyaha Xiriirka Cayaaraha Fudud

Wasiirka Dhallinyarada iyo Cayaaraha Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa amray in shaqada laga joojiyo Gudoomiyaha Xiriirka Cayaaraha Fudud ee Soomaaliyeed Khadiijo Aadan Daahir.



Go’aankan ayaa la xiriira fadeexad ka dhalatay sida loo xulay gabar Soomaaliya ku matashay tartanka orordada Jaamacadaha Adduunka.



Wasiirka ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in Xiriirka Ciyaaraha Jaamacadaha Soomaaliyeed, oo ahaa xirriirkii magaciisa looga qeyb galay tartanka oo ka dhacay dalka China, aysan wax diiwaan galin ah ka haysan Guddiga Olombikada Soomaaliyeed.



“Waxaa wasaaradda u caddaatay, in Nasro Abuukar Cali aysan ahayn Ciyaaryahanad orodada ka tirsan, iyo in marwo Khadiijo Aadan Daahir oo ah Gudoomiyaha Xirriirka Ciyaaraha Fudud ay samaysay ku tagrifal awoodeed, eex iyo sumcad dil qaran,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka wasiirka.



Wasiirka ayaa faray Gudoomiyaha Guddiga Olombikada Qaranka Soomaaliyeed uu shaqo joojin deg deg ah ku sameeyso Gudoomiyaha Xirriirka Ciyaaraha Fudud Marwo Khadiijo Aadan Daahir.



Waxa uu sidoo kale dalbaday in kulan deg deg ah ay iskugu yimaadaan Guddiga Fulinta Olombikada Qaranka Soomaaliyeed, si ay go'aan uga gaaraan Galka Gudoomiyaha Xirirka Ciyaaraha Fudud.



“Ugu dambeeyn Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha waxay cadaynaysaa in hay'adaha Garsoorka ay hor gayn doonto Gudoomiyaha Xirriirka Ciyaaraha Fudud & xirriirkii la been abuuray ee Jaamacadaha Soomaaliyeed,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.

Saacadihii lasoo dhaafay waxaa wararka Soomaaliya hareeyey muran ku saabsan gabar ku ordaysa magaca Jaamacadaha Soomaaliya oo ka qaybgashay tartanka Jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo FISU, oo sannadkan lagu qabtay magaalada Chengdu ee dalka Shiinaha.

Gabdhaas ayaa wareeggii hore ee is-reeb-reebka ka gashay meel aad u hoosaysa. Arrintan ayaa dhalisay in su’aalo la iska weydiiyeyo diyaargarowga tartankan ee jaamacadaha.

Nasra Abuukar Cali ayaa u oroday si ay taageereyaasha Soomaaliya iyo kuwa isticmaala baraha bulshada ay ugu yeereen 'mid murugo leh' ayaa ku dhammeysatay orodka koowaad ee isreebreebka Ciyaaraha Jaamacadaha Adduunka ee FISU ee ka socda magaalada dalka Shiinaha.