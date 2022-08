Shacabka Kenya oo si weyn u sugaya natiijada rasmiga ee doorashada madaxweynaha

Shacabka Kenya ayaa buux-dhaafiyay goobaha laga daawado telefishinada iyo kuwa lagu dhageysto Idaacadaha, iyadoo ay jirto walaac isi soo taraya oo laga qabo wararka ku saabsan cidda noqon doonta madaxweynahooda xiga, labo maalmood kadib markii codbixinta doorashadu ay soo idlaatay.



Guddiga doorashooyinka ee IEBC ma aysan soo saarin natiijada rasmiga ah ee doorashada, sidoo kalena ma aysan sheegin xilliga ay qorsheynayaan in ay ku dhawaaqaan cidda ku guuleysata doorashada, balse natiijooyin aan rasmi aheyn oo qaarkood iska soo horjeedaan oo ay soo saarayaan xarumaha warbaahinta ayaa muujinaya in loolanka doorashada uu yahay mid ay aad iskugu dhow yihiin labada musharax ee ugu horreya codbixinta.

Hoggaamiyihii hore ee mucaaradka Raila Odinga oo 77 jir ah ayaa markisii shanaad u tartamaya xilka madaxweynaha wuxuuna si dhow uga hortagayaa madaxweyne ku xigeenka William Ruto oo 55 jir ah.

Iyada oo ay jirto cabsi laga qabo musuqmaasuq horseeda rabshado ka dhasha natiijada doorashada ayaa, hadana dadka intiisa badan waxa aamin sanyihiin in guddiga doorashada uu leeyahay awood uu ku keeni karo natiijo dhab ah.

In ka badan 1,200 oo qof ayaa lagu dilay rabshado baahsan oo ka dhashay doorashadii 2007-dii,iyada oo sidoo kalena in ka badan 100 qof ay ku dhinteen doorashadii 2017 kadib, waxaana taariikhdani tilmaameysaa in guddiga doorashada uu ka feejignaado in ay soo noqnoqdaan khaladaadkii ka dhacay tirinta codadka ee sababay in maxkamadda sare ay laasho natiijadii 2017 oo ay amartay in dib loogu noqdo doorashada.

Caalamka ayaa sidoo kale natiijada doorashada Kenya si taxadar leh isha ugu haya.