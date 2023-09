Gooni u goosatada Nagorno Karabakh oo isu dhiibay Azerbaijan

Dowladda Azerbaijan iyo wakiillo ka socda qowmiyadda Armenian-ka ah ee gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh ayaa lagu wadaa in maanta uu wadahadal toos ah uga billowdo magaalada Yevlakh ee Azerbaijan.



Wadahadalka ayaa ku saabsan sida gobolkaasi oo muddo gooni u goosad u halgamayey uu ugu mid noqon karo dalka Azerbaijan oo sharic ahaan uu ka tirsan yahay.



Labada dhinac ayaa heshiis xabad joojin ah waxaa Arbacadii dhex dhigay ciidamada nabad ilaalinta Ruushka ee gobolkaas ku sugan, waxaana uu heshiisku dhigayaa in hubka laga dhigo ciidamada gooni u goosadka ah ee ka soo jeeda qowmiyadda Armeeniyaanka ah ee u badan gobolka, iyo in ciidamada dalka deriska ah ee Armenia ay aaggaasi faaruqiyaan.



Golaha Ammaanka ayaa maanta kulan degdeg ah ka yeelanaya xaaladda gobolka Nagorno-Karabakh.



Haddaba, ma laga yaabaa in wadahadalkan uu soo afjaro dadaalkii gooni u goosadka qowmiyadda Armeeniyaanka ah ee gobolka u badan? Muxuuse noqon karaa waxa lagu qancinayo si ay uga haraan in ay ka go’aan Azerbaijan, islamarkaana ay dhabarka u jeediyaan dalka Armenia oo muddo gobolkan sheeganayay taageerana siinayay fallaagada?



Arrimahan ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ah falanqeeye siyaasadeed oo deggan UK.