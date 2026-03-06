Idaacadda Subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka waxaad ku maqashaa wararkii habeenimadii xalay ka dhacay Soomaaliya iyo waliba caalamka, barnaamijyo, wareysi xiiso leh, ciyaaraha, dhanbaallada dhagaystayaasha iyo waliba wargeysyada caalamku waxay saaka ku waabariisteen.
Maarso 05, 2026
Idaacadda Subaxnimo
Maarso 04, 2026
Idaacadda Subaxnimo
Maarso 03, 2026
Idaacadda Subaxnimo
Maarso 02, 2026
Idaacadda Subaxnimo
Maarso 01, 2026
Idaacadda Subaxnimo
Febraayo 28, 2026
Idaacadda Subaxnimo