Idaacadda Subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka waxaad ku maqashaa wararkii habeenimadii xalay ka dhacay Soomaaliya iyo waliba caalamka, barnaamijyo, wareysi xiiso leh, ciyaaraha, dhanbaallada dhagaystayaasha iyo waliba wargeysyada caalamku waxay saaka ku waabariisteen.
Qeybaha kale
-
Febraayo 15, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Febraayo 14, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Febraayo 13, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Febraayo 12, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Febraayo 11, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Febraayo 10, 2026
Idaacadda Subaxnimo