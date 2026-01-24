Idaacadda Subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka waxaad ku maqashaa wararkii habeenimadii xalay ka dhacay Soomaaliya iyo waliba caalamka, barnaamijyo, wareysi xiiso leh, ciyaaraha, dhanbaallada dhagaystayaasha iyo waliba wargeysyada caalamku waxay saaka ku waabariisteen.
Qeybaha kale
-
Jannaayo 23, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 22, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 21, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 20, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 19, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 18, 2026
Idaacadda Subaxnimo