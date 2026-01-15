Idaacadda Subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka waxaad ku maqashaa wararkii habeenimadii xalay ka dhacay Soomaaliya iyo waliba caalamka, barnaamijyo, wareysi xiiso leh, ciyaaraha, dhanbaallada dhagaystayaasha iyo waliba wargeysyada caalamku waxay saaka ku waabariisteen.
Qeybaha kale
-
Jannaayo 14, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 13, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 12, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 11, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 10, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 09, 2026
Idaacadda Subaxnimo