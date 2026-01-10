Idaacadda Subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka waxaad ku maqashaa wararkii habeenimadii xalay ka dhacay Soomaaliya iyo waliba caalamka, barnaamijyo, wareysi xiiso leh, ciyaaraha, dhanbaallada dhagaystayaasha iyo waliba wargeysyada caalamku waxay saaka ku waabariisteen.
Qeybaha kale
-
Jannaayo 09, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 08, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 07, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 06, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 05, 2026
Idaacadda Subaxnimo
-
Jannaayo 04, 2026
Idaacadda Subaxnimo