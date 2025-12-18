Idaacadda Subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka waxaad ku maqashaa wararkii habeenimadii xalay ka dhacay Soomaaliya iyo waliba caalamka, barnaamijyo, wareysi xiiso leh, ciyaaraha, dhanbaallada dhagaystayaasha iyo waliba wargeysyada caalamku waxay saaka ku waabariisteen.
Qeybaha kale
-
Desembar 17, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Desembar 16, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Desembar 15, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Desembar 14, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Desembar 13, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Desembar 12, 2025
Idaacadda Subaxnimo