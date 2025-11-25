Idaacadda Subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka waxaad ku maqashaa wararkii habeenimadii xalay ka dhacay Soomaaliya iyo waliba caalamka, barnaamijyo, wareysi xiiso leh, ciyaaraha, dhanbaallada dhagaystayaasha iyo waliba wargeysyada caalamku waxay saaka ku waabariisteen.
Qeybaha kale
-
Nofembar 24, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Nofembar 23, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Nofembar 22, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Nofembar 21, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Nofembar 20, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Nofembar 19, 2025
Idaacadda Subaxnimo