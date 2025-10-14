Idaacadda Subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka waxaad ku maqashaa wararkii habeenimadii xalay ka dhacay Soomaaliya iyo waliba caalamka, barnaamijyo, wareysi xiiso leh, ciyaaraha, dhanbaallada dhagaystayaasha iyo waliba wargeysyada caalamku waxay saaka ku waabariisteen.
Qeybaha kale
-
Oktoobar 13, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Oktoobar 12, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Oktoobar 11, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Oktoobar 10, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Oktoobar 09, 2025
Idaacadda Subaxnimo
-
Oktoobar 08, 2025
Idaacadda Subaxnimo