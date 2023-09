Ugu yaraan 600 oo qof oo ku dhintay dhul-gariir ku dhuftay Morocco

In ka badan 600 (lix boqol) oo qof ayaa ku dhintay dhul-gariir xooggan oo ku dhuftay dalka Morocco iyadoo boqolaal kalena ay dhaawacmeen. Dhul-gariirka ayaa burburiyay dhismayaal, waxaana dadka ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ay guryahoodii uga bexeen cabsi ay ka qabaan dhul-gariirka oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee dalkaas ka dhaca tan iyo 2004-tii.

Dhul-gariirka oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa xalay ku dhuftay buuraha Atlas ee dalka Morocco. Sarkaal maxalli ah ayaa sheegay in dhimashada ugu badan ay ka dhacday dhulka buuraleyda ah oo ay adag tahay in la gaaro. Warbaahinta dowladda oo soo xiganeysa xog cusub oo ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha Gudaha dalkaasi ayaa warisay in 632 qof ay dhinteen, 329 kalena ay dhaawacmeen.

Dhul-gariirka ayaa waxyeelo u geystay dhismayaal ku yaalla magaalada Marrakech, oo ah tan ugu weyn ee ugu dhow halka uu sida daran ugu dhuftay, waxaana dadka ku nool ay xalay ku hoyden bannaanka iyagoo ka cabsanaya inay guryahooda seexdaan.

Minaarad masaajid ah ayaa ku dhacday fagaaraha Jemaa al-Fna, oo ah wadnaha magaalada qaddiimiga ah ee Marrakech, oo ah goob ay hay'adda UNESCO u aqqoonsan tahay taariikhi.

“Waxa ay noqotay in aan islamarkiiba cararno dhul-gariirka xooggan ka dib,” ayuu yiri Jaouhari Maxamed, oo deggan qeybta qaddiimiga ah ee magaalada, isagoo sharraxaya dareenka quusta ah ee dadka cararayay ee raadinaya goob ammaan ah.

“Weli ma awoodo in aan seexdo guriga naxdin awgeed. Sidoo kale sababtoo ah magaalada qaddiimiga ah waxay ka kooban tahay guryo duug ah. Haddii uu mid dumo, waxa ay sababi kartaa in kuwa kalena dumaan,” ayuu yiri.

Telefishin maxalli ah ayaa baahiyay sawirrada burbur qariyay gawaari burburtay.

Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku boorisay in dadku is dejiyaan, iyadoo hadal laga sii daayay telefishinka ku sheegtay in dhul-gariirka uu ku dhuftay gobollada Al Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua iyo Taroudant.

Montasir Itri, oo deggan tuulada Asni ee buuraleyda ah, una dhow ubucda dhul-gariirka, ayaa sheegay in inta badan guryaha halkaasi ku yaalla ay waxyeelo soo gaartay. “Deriskayga ayaa ku hoos jira burburka, dadkuna aad ayay ugu dadaalayaan sidii ay u samata bixin lahaayeen iyaga oo adeegsanaya wax kasta oo tuulada laga heli karay” ayuu yiri.

Xarunta juquraafiga ee Morocco ayaa sheegtay in dhul-gariirka uu dhacay wax yar ka dib 11-kii habeenimo ee saacadda aagga Ighil ee High Atlas.

Waa dhul-gariirkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca Morocco tan iyo 2004-tii oo dhul gariir ka dhacay buuralayda Rif ee waqooyiga dalkaasi ay ku dhinteen in ka badan 600 oo qof.

REUTERS