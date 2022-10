Xasan Sheekh oo daah-furay qorshaha 'Soomaaliya cagaar ah'

Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Muqdisho ka daah furay qorshe qaran oo loogu magac daray “Soomaaliya cagaar ah.”



Madaxweynaha ayaa ayaa ku beeray guriga Ummadda geed ka mid ah 10 milyan oo geed oo la sheegay in lagu dhireynayo dalka.



Xasan Sheekh ayaa tilmaamay ahmiyadda dhirtu ay u leedahay dalka oo abaaro soo noq-noqday ay aafeeyeen, saameyn xoogganna ay ku yeelatay duruufihii adkaa ee dalku soo maray, taas oo sababtay nabaad-guur xooggan oo saameeyey nolasha iyo deegankaba.



"Burburkii ku dhacay dalka kaliya ma saameyn dadka ee dhibaato xooggan ayuu gaarsiiyey deegaanka Soomaaliyeed, waxaa naga guuray xayawaanaadkii iyo dhirtii uu caanka ku ahaa dalkeennu. Dib u dhiska dowladnimada waa in ay barbar socotaa dib u cagaarinta deegaanka iyo kobcinta wacyiga dadweynaha ee ku aaddan daryeelka deegaanka,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.



Xasan Sheekh ayaa faray hay’adaha dowladda in ay hormuud u noqdaan qorshahan oo dhireeyaan xarumaha ay ku shaqeeyaan.



Wuxuu sidoo kale ku baaqay in haweenka Soomaaliyeed oo taariikh ahaan door wanaagsan ka qaata daryeelka deegaanka in ay guryaha iyo goobaha ganacsiga ay ku tallaalaan geedahan waxtarka u leh deegaanka ee ay dowladdu diyaarisay.



Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faray Maamulka Gobolka Banaadir iyo Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukumadda Federaalka Soomaaliya in ay labada bilood ee sannadka ka dhiman ay ku abuuraan Caasimadda 100,000 oo geed si loogu gudbo dhireynta caasumadaha dowlad-goboleedyada iyo guud ahaan degmooyinka iyo deegaannada dalka.