Taalibaan oo lagu eedeeyay in gabdhaha suxufiyiinta ah ay ka saareyso saxaafadda Afghanistan

Amarka Taalibaan ee ah in dumarka suxufyiinta ah ay qariyaan wajigooda inta ay talefishinada ka hadlayaan ayaa loo arkaa isku day lagu doonayo in lagu tirtiro gabdhaha suxufiyiinta ah, sida ay muujineyso walaca warbaahinta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka.



Warbaahinta Afghanistan ayaa Khamiistii sheegtay in wasaaradda farista wanaagga iyo reebista xumaha ee Taalibaan ay ku wargalisay in dumarka suxufiyiinta ah ay tahay in ay wejigooda qariyaan inta ay hawada ku jiraan.



Afhayeenka Taliban Zabihullah Mujahid ayaa Khamiistii u sheegay warbaahinta in tallaabadan ay tahay "amar diini ah" oo ay tahay in dhammaan haweenka, oo ay ku jiraan saxafiyiinta, ay adeecaan.



“Inay qariyaan wajigooda waxay kaalmaysaa xishoodkooda iyo sharaftooda, waxay kaalmaysaa qiimaha qoyskooda, maaha wax lagu sheego khatar” ayuu yidhi Mujaahid.

Hase yeeshee gabdhaha suxufiyiinta ah iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda oo la hadlay VOA ayaa amarkan u arka mid caqabad horleh ku ah inay shaqeeyaan, waxaana dad badani u arka tallaabo dib u dhac ah oo ay sheegeen in ay adkaan doonto in la hadlo haddii wejigooda la daboolo.



"Aad baan uga walaacsanahay xannibaadaha cusub," ayay tiri Lima Spesali, oo ah soo-jeediyaha Kabul 1TV. "Waxay noqotay arrin si cad isu soo tareysa in Taaliban ay xayiraado dheeraad ah kusoo rogayso haweenka suxufiyiinta ah." ayay raacisay.

Mid ka mid ah haweenka suxufiyiinta ah ee ku sugan magaalada Kabul, oo magaceeda qarisay ayaa VOA u sheegtay in Taalibaan ay doonayaan “in ay dumarka ka tirtiraan warbaahinta", maadaama ay ku amreen inay wajigooda qariyaan.



Waxa ay ku tilmaantay xeerkan cusub mid xad-gudub ku ah xuquuqda haweenka iyo suxufiyiinta.



Parwiz Aminzada, oo ah afhayeenka ururka saxafiyiinta madaxa-banaan ee Afghanistan, ayaa VOA u sheegay in uu aqbalayo in xijaabka la ilaaliyo, "laakin ma aha sida uu hadda yahay." ayuu yiri.