Abwaan Cali Shaacir oo ku geeriyooday Baydhaba

Allah ha u naxariistee waxa shalay magaalada Baydhaba ku geeriyooday Abwaankii iyo fannaankii caanka ku ahaa heeska Af Mayga Cali Shaacir oo si weyn loo yaqaannay.



Cali oo ahaa Hobol mullaxan ah iyo nin si wanaagsan u garaaci jiray kabanka ayaa waxa uu naaxiyadda u sameeyay heeso sanadihii dembe aad u caan baxay oo ay qaadaan fannaaniin dhallinyaro ah.



Muddo dher ayuu ku noolaa Nairobi, bilo yar kahor geeridiisa ayuu Soomaaliya dib ugu laabtay.



Haddaba sooyaalkiisii nolosha iyo fankiisii waxaa warbixintaan kasoo diray weriyaha VOA-da ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.

