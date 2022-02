Iran o sheegtay in heshiiska Nukliyeerka uu galay marxalad xasaasi

Diblumaasiga ugu sarreeya ee Iran ayaa sheegay in wadaxaajoodka lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii Nukliyeerka ee Iran uu galay marxalad xasaasi oo ay ah oo wali loo baahan yahay in xal laga gaaro arrimo muhiim ah.

Heshiiskii 2015-kii ayaa Iran u oggolaaday in laga khafiifiyo cunnaqabateynada dalkaasi saaran, taa bedelkeedana ay Iran dhinto bacriminta barnaamijkeeda hubka nukliyeerka, laakin maamulkii madaxweynihii Mareykanka Donald Trump ayaa si iskiis ah heshiiskaasi uga baxay 2018-kii.

Quwadaha reer Galbeedka ee wadaxaajoodka la xiriira nukliyeerka la leh Iran ayaa toddobaadkii hore sheegay in ay ku dhowdahay in heshiis la gaaro, laakin ay haatan arrimuhu ku xiran yihiin dhinaca jamhuuriyadda islaamiga ah.



Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Hossein Amir-Abdollahian ayaa Arbacadii sheegay in wadaxaajoodku uu galay marxalad adag oo muhiim ah.

Wasiirka ayaa isaga oo ka hadlayay shir jaraaid oo ay si wadajir ah u qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Oman Sayyid Badr al-Busaidi ayaa sheegay in qodobada muhiimka ah ee haray maalmaha soo socda heshiis laga gaari doono.

Wadahadalla Vienna ayaa waxaa ka qeybgalaya Iran iyo dalalka kala ah Britain, China, France, Germany iyo Russia oo si toos ah uga qeyb ah, halka mareykanku uu uga qeybgalayo si aan toos aheyn ka dib markii uu dib ugu biiray wadaxaajoodka bishii November.