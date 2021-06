Mareykanka oo aan duqeymo ku taageeri doonin dowladda Afghanistan

Mareykanka ayaa sheegay in uusan qorsheyneyn in uu ciidamada Afghanistan ku taageero duqeymaha cirka ka dib marka ay si dhameystiran ciidankiisu uga baxaan dalkaasi.

Weerarrada argagixisa la dirirka ee Afghanistan ayaa ku koobnaan doona ka hortaga marka laga warhelo weerar qorsheysan oo ka dhan gudaha Mareykanka ama xulafadiisa, sida uu sheegay taliyaha ugu sareeya Taliska Mareykanka ee Bariga Dhexe.

“Taasi ayaa noqon karta sababta qur ah ee aan ku duqeyn karno Afghanistan ka dib marka aan ka baxno, (waxa ay) iman kartaa haddii aan ogaano cid dooneysa in ay dhulkeenna weeraraan ama kan xulufadeenna," General Frank McKenzie, oo ah taliyaha Taliska Dhexe ee Mareykanka ayaa sidaasi wareysi gaar ah oo uu siiyay VOA ku sheegay xilli uu ku sii jeeday gobolka, uuna raacayay diyaarad ay leeyihiin ciidamada Mareykanka.

Hadalka jeneraalka ayaa u muuqda in uu beeninayo warbixin uu daabacay wargeyska the New York Times oo sheegaysay in Pentagon-ku uu ka fiirsanayo in uu raadiyo ogolaansho ah in ay duqeymo lagu taageerayo ciidamada amniga ee Afghanistan qaadi karaan haddii ay magaalada Kabul ama magaalooyinka kale ee waaweyn ay wajahaan khatar ah in ay gacanta u galaan kooxda Taliban.

Sharaxaadda McKenzie ee qeexeysa waxa uu noqonayo dowrka Mareykanka ee Afghanistan ka dib marka uu ciidamadiisa kala baxo halkaasi ayaa ku soo beegmaysa iyadoo uu soo koobmayo dagaalka ka hortagga argagixisada ee ka dhanka ah Daacish iyo al-Qaida, Pentagon-kuna uu mudnaanta siinayo tartanka Shiinaha iyo Ruushka. J

anaraalka ayaa sheegay in cududda ciidankiisa ee Bariga Dhexe ay hada “ku dhawdahay 40,000,” taasi oo ka yar 18 bilood ka hor, markaasi oo tiradaasi ay u dhaxeysay 60,000-80,000 oo askari.