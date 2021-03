Xaaladda Bosaso kadib Weerarkii Xalay

Jawiga magaalada Boosaaso ayaa maanta deganaa kaddib weerar culus oo xalay saqdixii dhexe ay maleeshiyiada al-Shabaab ku qaadeen xabsiga dhexe ee magaallada. Kooxda al-shabaab ayaa sheegatay in in kabadan 400 oo maxaabiis ah ay xabsiga ka sii daayeen intii uu weerarku socday, laakiin warar madax banana oo VOA ay heshay ayaa sheegaya in tirada maxaabiista halkaasi ka baxsatay ay gaarayaan in kabadan 300 oo qof.

Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Deni ayaa galabta gaaray magaalada Bossaso.

Faadumo Yassin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.