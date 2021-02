Shirki Dhuusamareeb oo Natiijo La'aan soo Xirmey

Shirki magaalada Dhuusamareeb ayaa ku soo gabgaboobey natiijo la,aan. Waxaa guuldareystey dadaalo la doonayey in xaley ay dhinacyadu isugu soo laabtaan miiska wadahadalada. Madaxweynaha ayaa la filayaa in saaka uu dib ugu soo laabto Muqdisho, inkastoo ay dhici karto in beesha caalamka ay culeys ku saaraan in aan Dhuusamareeb lagu kala tegin ilaa xal laga gaaro. Arrinka gobolka Gedo ayaana ahaa qodobka la isku mari waayey ee keeney inuu kulankaasi natiijo la'aan ku dhamaado.

Wakiilada Beesha caalamka ayaa maalmihii dhawaa culeys ku saaraayey in masuuliyiinta ku shirsan Dhuusamareeb ay xal gaaraan si loo qabto doorasho loo dhan yahay.

Wasiirka Warfaafinta Dowlada Federaalka Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa warbaahinta u sheegey goordhow in arrinta gobolka Gedo la isku mari waayey.

FG: Warar iyo warbixino kale oo ku aadan kulanka Dhuusamareeb ayaanu idiin soo wadnaa.