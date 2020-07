Mursal: Waxa aan Kalsoonidii kala laabannay Xukuumadda Kheyre

Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka ah Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan uu ku dhawaaqay in mudanayaasha Baarlamanku ay maanta kalsoonidii kala noqdeen xukumaadda Ra'uusul wasaare Xasan Cali Kheyre.

Mursal oo saxaafadda kula hadlay Muqdishu ayaa sheegay in codeyn uu u qaaday kalsooni kala noqoshda xukumadda ay keentay in 170 mudane ay kalsoonadii kala laabteen xukuumadda, halka 8 xildhibaanna ay diideen.

Waxa uu sheegay in kalsooni kala noqoshada xukumadda ay timid ka dib marka sida uu yiri ay ku guul dareysatay fulinta waajibaadkii loo igmaday, sida in dalka ay gaarsiiso doorasho qof iyo cod ah, hirgelinta maqaamka caasimadda, meel marint dastuurka, in dalka si rasmi ah looga hirgeliyo axsaab siyaasadeed iyo wax ka qabashada ammaanka.

Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa dhinaca kale shirkiisa jaraa’id ugu baaqay Madaxweynaha in uu soo magacaabo ra'iisalwasaare cusub.

Mudanayaal iyo xubno ka tisan Golaha Wasiirada oo kullanka baarlamanka ee maanta fadhiyay ayaa diiday sharci darrana ku tilmaamay go’aankan.

Waxa ay sheegeen in go’aanku uu ahaa mid Gudoomiyaha Golaha Shacabka ka yimid, isla markaan aan sharciyad heysan.

Wasiirka Amniga ee dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo isna shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in wixii maanta ka dhacay Xarunta Villa Hargeisa ay aheyd fowdo, iyadoo baarlamanka la horgeeyay ajendihii loogu yeeray mid aan aheyn.