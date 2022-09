Puntland oo mowqif kasoo saartay arrimaha shidaalka Soomaaliya

Maamul goboleedka Puntland ayaa ka digay wax uu ugu yeeray dhaq-dhaqaaqyada la xiriira shidaalka Soomaaliya “ee aan dastuurka waafaqsaneyn ee ay waddo” dowladda federaalka.



War-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in arrintan ay la xiriirto fulinta hindsiye shidaalka Soomaaliyeed ee 2020, kaasi oo ay sheegtay inuu xadgudub ku yahay qodobada kala ah; 44, 51, 53 iyo 54 ee dastuurka KMG ah ee Soomaaliya.



“Qodobka 44-aad ee dastuurka wuxuu qeexaya in kheyraadka dabiiciga ah lagu wadaago hab wada-xaajood ah oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Si kastaba, ansixinta xeerka shidaalka ee 2020 looma marin habraacii dastuuriga ahaa, sidaas darteed, waa mid aanay aqbali karin shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaanna dowladda iyo shacabka Puntland,” ayaa lagu yiri qoraalka.



Puntland ayaa sheegtay in baarlamanka federaalka uu meel-mariyey hindisahan iyadoo aan lagala tashan dowlad goboleedyada, sidaas darteedna uu yahay mid aan dastuuri aheyn.



Puntland waxay sidoo kale sheegtay inay aad uga xun tahay inay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku adkaysaneyso fulinta sharcigan.



“Dawladda Puntland waxay uga digaysaa dawladda faderaalka ee Soomaaliya inay joojiso fulinta sharcigan aan waafaqsanayn dastuurka dalka, kaas oo keeni kara in uu dalka galo xasillooni darro, islamarkaana uu meesha ka saaro geedi socodka dhismaha dawladnimada, ugu dambayntiina hurin kara kacdoon shacab iyo rabshado,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.



Ugu dambey Puntland ayaa sheegtay inaysan qeyb ka noqoneyn hanaanka shidaal sahminta Soomaaliya, oo ay ugu yeertay mid sharci-darro ah, illaa inta inta dib looga billaabayo wadatashiga ku saabsan lahaanshaha, maamulka iyo wadaagga kheyraadka ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah.