Muxuu Putin ka yiri geerida Yevgeny Prigozhin?

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta tacsi u diray qoyska Yevgeny Prigozhin, kadib markii hoggaamiyaha kooxda Wagner uu ku dhintay diyaarad Arbacadii dhacday, oo aysan cidna ka badbaadin.

Laba sarkaal oo Mareykan ah ayaa Reuters u sheegay in Washington ay rumeysan tahay in diyaaradda ay u egtahay in lagu soo riday gantaal gudaha Ruushka laga riday, inkasta oo ay sheegeen in xogtaas ay horudhac tahay, islamarkaana dib u eegis ay ku socoto.

Labada sarkaal oo codsaday inaan la magacaabin, sooma bandhigin wax caddeymo ah.

Baarayaasha Ruushka ayaa furay baaris dambi hase yeeshee weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Moscow uu ku saabsan waxa sababay in diyaaradda ay soo dhacdo.



Putin, oo jebiyey ka aamusnaantiisa dhacdadan, ayaa Prigozhin ku qeexay ganacsade xirfadle ah oo uu garanayey tan iyo sagaashamaadkii.

Putin ayaa sidoo kale ku qeexay Prigozhin nin khaladaad sameeyey balse “ku guuleysta natiijooyin la taaban karo.”

“Waxaan rabaa inaan tacsi dhab ah u yabooho qoysaska dhammaan dhibbanayaasha,” ayuu Putin ku yiri hadalka laga baahiyey taleefishinka, isaga oo dhacdada ugu yeeray “musiibo”.

“Waxaan Prigozhin garanayey muddo dheer, tan iyo horraantii sagaashamaadka. Wuxuu ahaa nin qadartiisu adkeyd, wuxuuna sameeyey khaldaad badan, balse wuxuu ku guuleystay natiijooyin sax ah,” ayuu yiri Putin.

Waxa uu ballan-qaaday in baaritaan lagu sameynayo dhacdadan.

"Si buuxda ayaa loo fulin doonaa, waana la soo geba-gebeyn doonaa. Shaki kuma jiro arrintaas," ayuu yiri Putin isaga oo hadlayey kadib kulan uu la yeeshay ninka ay Moscow madaxa uga dhigtay gobolka Donetsk ee Ukraine, Denis Pushilin.

Xaaladda shilkan oo galaaftay nolosha qaar ka mid ah dadkii ku dhowaa Prigozhin, ayaa dhaliyay hadal-hayn caro leh oo ku saabsan suurta-galnimada ah in khaarajiyey.

Reuters, AFP