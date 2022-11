Wararkii ugu dambeeyay ee wadahadallada nabadeed ee Itoobiya ee ka socda Koonfur Afrika

Wasaaradda Arrimaha dibada ee waddanka South Africa ayaa sheegtay in wakiilka Sare ee Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, Olusegun Obasanjo, uu gelinka dambe ee maanta saxaafadda ugu warbixin doono doona wadaxaajoodka uu hormuudka ka yahay Midowga Afrika ee lagu xallinayo colaadda dalka Itoobiya.

Ilo ka tirsan Tigrayga oo ku dhow wada-hadallada ayaa u sheegay AFP in wadahadalladan la filayo inay dhammaadaan Arbacada maanta ah "iyadoo xoogaa horumar ah laga gaaray.'

Wadahadalladan ayaa Talaadadii lasoo dhaafay ka billowday Koonfur Afrika, waana kuwii ugu horreeyay oo rasmi ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaal ay ku dhinteen boqolaal kun oo qof, isla markaana ay ka dhaceen dhibaatooyin bani'aadamnimo oo ka taagan waqooyiga Itoobiya.

Dhinaca kale, Falanqeeye Itoobiyaan ah ayaa sheegay in natiijada la aqbali karo ee kasoo baxi karta wadahadallada nabadeed ee muddada toddobaadka ah ka socdaydalka Koonfur Afrika ay tahay in kooxda TPLF ay hubka iska dhigaan, si ay u joojiyaan colaadda.



Masenbet Assefa, oo ah bare ka tirsan kulyadda sharciga ee Jaamacadda Addis Ababa, ayaa sheegay in aragtida guud ee Itoobiya ay tahay in kooxda TPLF oo ah koox hubaysan ay wiiqday amniga iyo wadajirka Itoobiya.



Tani ayaa timid kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Axmed uu Talaadadii sheegay in "faragelin weyn" lagu hayo wadahadallada nabadeed ee uu garwadeenka ka yahay Midowga Afrika ee ka socda Koonfur Afrika.

Warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya uu sheegay in dadka Itoobiyaanka ah ay xallin karaan dhibaatooyinkooda, iyada oo aysan beesha caalamku wax lug ah ku laheyn.

Professor Assefa ayaa u sheegay weriyaha VOA James Butty in Ra'iisul Wasaaruhu si fudud u muujinayey dareenka guud ee dhammaan dadka Itoobiya.

"Itoobiya waxaa si weyn u saameeyay colaaddan. Waxaa ina soo maray qalalaase siyaasadeed, kuwa amni iyo barakac. Ra'isul Wasaaruhu waa doonayaa in lasoo af-jaro coladdan" ayuu yiri Assefa.

"Ma jirto si ay TPLF dib ugu soo laaban karaan awoodda dalka. Natiijada kasoo bixi karta wadahalladana waa inay noqotaa hub ka dhigitsta TPLF. Kooxdani waa koox aad khatar u ah oo ay tahay in la xakameeyo" ayuu yiri Professor Assefa.