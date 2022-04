Kuuriyada Koonfureed oo da'da ay jiraan muwaadiniintoodu ka jaraysa ugu yaraan hal sano

Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa ku talo jira inay shacabkooda ka jaraan hal illaa labo sano, haddii uu ogolaansho helo hindisaha uu horkacayo madaxweyne Yoon Suk-yeol oo la filayo inuu dhawaan xilka la wareego.

Yoon Suk-yeol oo xafiiska la wareegaya bisha soo socota ayaa ballan qaaday inuu baabi’inayo habka gaar ah ee uu dalka Kuuriyada Koonfureed uu u xisaabiyo da'da. Sida uu qabo sharciga dalkaasi, caruurtu marka ay dhashaan waxay jiraan hal sano, sidoo kale waxaa u raacaya bilaha ay ka dhashaan sannadka kale.

Marka la gaadho bisha January 1-deeda waxaa ilme kasta u bilaabma sannad cusub oo da'diisa loo tirinayo. Tusaale ahaan ilmaha dhasha bisha December 31-keeda, waxaa maalinta xigta oo ah January uu ilmahaasi jiraa laba sano. Waxaa dhaqan ahaan la xisaabiyaa inta sano ee ilmaha ama qofku nool yahay, iyada oo aan la eegaynin bilaha ama maalmaha aad sannadkaas ka tirsatay ama aad ku lahayd.

Hab xisaabeedkan da’da ee ku salaysan dhaqanku waa mid si weyn looga isticmaalo wadamada bari ee qaaradda Asia, hase ahaatee dalalkaas kale badankoodu waxay mar hore qaateen hannaanka caalamiga ah ee loo xisaabiyo da’da.

Illaa iyo hadda ma cadda Meesha ay ka timi hab-xisaabeedkan da'du. Waxaase jirta hal aragti oo sheegaysa in nidaamkan loola jeedo in la aqoonsado nolosha ilmaha ee xilligii uu uurka ku jiro, halka qaar kale ay sheegaan in nidaamkani uu ka soo jeedo xilliyo hore oo aanay tirada ku jirin eber ama zero, sidaas awgeed laga bilaabi jiray hal iyo wixii ka sareeya.

Kuuriyada Koonfureed ayaa marar kala duwan isku dayday in ay hannaankan baabi'iso hase ahaatee uma suuro gelin waxayna abuurtay jahawareer. Sanadihii la soo dhaafay, shacabka Kuuriyada Koonfureed waxay si isa soo taraysa u taageerayeen fududaynta nidaamka xisaabinta da'da. Inkasta oo dadka ka soo horjeedaa ay ku doodayeen inay tallaabadani abuuri karto jaha-wareer iyo arrimo ka dhan ah dhaqanka iyo caadada soo jireenka ah ee bulshadaasi.

Daraasad uu sameeyey machadka Honkook Research ayaa 71% bulshada ku dhaqan dalka Kuuriyada Koonfureed waxay taageereen in la baabi’iyo nidaamka xisaabinta da’da ee ku salaysan dhaqanka.

Waalidku ma jecla in caruurtoodu ay dhalato sannadka dhammaadkiisa, iyada oo ay ugu wacan tahay, in caruurtooda oo da’doodu yartahay ay fasal la fadhiisan doonaan caruur ka waaweyn, maadaama ilmaha loo xisaabinayo inuu laba sano jiro, marka uu dhashoba.