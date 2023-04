Koonfur Afrika oo ka baxeysa heshiiska Maxkamadda ICC

Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xisbiga talada haya ee ANC ay isku raaceen in Koonfur Afrika ay ka baxayso hishiiskii Maxkamada Dambiyada Caalamiga ah (ICC) ee xarunteedu tahay Den Haag oo bishii aynu soo dhaafney bixisay amar ah in la xidho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.



Maxaa haddaba keenay in Koonfur Afrika ay go’aankan qaadato, mase u muuqataa in ay dalal kale qaadan doonaan go’aankan oo kale.



Warbxin gaar ah oo aanu ku eegeyno arrintan waxa magaalada London kasoo direy Wariyaha VOA ee Qaaradda Yurub Cabbdixaafid Cawil Ismaaciil.