Itoobiya oo jawaab bixisay kadib kulankii Xasan Sheekh iyo Al-Sisi

La-taliyaha Amniga Qaranka ee Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa shalay ku qoray bartiisa X oo horey loo oran jiray twitter hadal u eg inuu jawaab u ahaa hadalka kasoo baxay madaxweynaha Masar Al-Siisi Cabdilfataax Al-Siisi.

Cabdilfataax Al-Siisi ayaa shalay ka taageeray Soomaaliya muranka kala dhexeeya Itoobiya, isaga oo sheegay in Masar aysan oggolaan doonin in dalna uu u hanjabo Soomaaliya iyo amnigeeda.



Ridwaan Xuseen ayaa qoraalka ku sheegay in is-afgaradka ay Itoobiya la saxiixatay Somaliland uu yahay heshiis iskaashi iyo wax wada qabsi oo Itoobiya marin u siinaya badda, kuna salaysan ujeedooyin ganacsi.



“Ma aha dhul aan goosanayno ama inaan la wareegayno madaxbannnaanida waddan ee dhulkaasi,” ayuu yiri Redwaan Xuseen.



Waxa uu sheegay in jilayaasha qaarkood, oo aan taageero badan siinin Soomaaliya waqtigii ay baahnayd, ay isku dayayaan inay isku muujiyaan inay yihiin saaxiibo dhab ah, sida uu hadalka u dhigay.



Waxa uu intaas ku daray in waxa jilayaashaas wada in aanay ahayn saaxiibtinnimo ay u hayaan Soomaaliya balse ay tahay cadaawad ay u qabaan Itoobiya.



Waxa uu sheegay in Itoobiya ay jeclaan lahayd inay macaamil la samayso dhammaan deriskeeda iyadoo ujeeddadu tahay iskaashi si loo kobciyo isdhexgal waafi ah oo gobolka ka dhaca.



Waxa uu intaasi ku daray in Itoobiya ay si weyn u aamisan tahay in wadahadallada oo sii socda ay ka wanaagsan tahay war-qoraallada lasoo saarayo, is-muujinta iyo hadallada kulkul iyo wixii laga baaqsan karo ee xiisadda sii kicinaya.