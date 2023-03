Indonesia oo laga qaaday marti-gelinta Koobka Adduunka ee da'yarta

Xiriirka Kubadda Cagtada Adduunka ee FIFA ayaa Arbacadii shalay ka xayuubisay dalka Indonesia xuquuqdii ay ku martigelin lahaayeen Koobka Adduunka ee 20 jirrada sanadkan, sababo la xiriira inay ku guuldareysatay inay kasoo baxdo ballanqaadkeedii tartanka.

Go’aanka Indonesia looga mamnuucay in lagu qabto ciyaarahan oo billaabanaya May 20-keeda, soconayana ilaa June 11-keeda, ayaa la gaaray kadib markii xiriirka kubadda cagta ee dalkaas ee (PSSI) uu sheegay in la kansalay kadib markii jasiiradda Bali ay diiday in uu martigeliyo xulka qaranka Israa’iil oo ciyaarahan u soo baxay.

"FIFA waxay go'aansatay, xaalada jira awgood, in Indonesia laga saaro martigelinta Koobka Adduunka ee FIFA U-20 2023," ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay FIFA.

Dibad-baxayaasha ayaa bishan gudaheeda socod ku maray caasimadda Jakarta iyagoo lulaya calamada Indonesia iyo Falastiin, waxayna dalbanayeen in Israa’iil aan loo oggolaan inay ka qaybgasho.

Luminta xuquuqda martigelinta ayaa dib u dhac weyn ku noqon doonta Indonesia, halkaas oo kubbadda cagta ay ku leedahay taageerayaal aad u badan, inkastoo guulo caalami ah aanu waddankaasi ka gaarin tan iyo markii ay u soo baxeen Koobkii Adduunka 1938 xilligaas oo ay ku jireen maxmiyaddii Dutch East Indies.

Reuters.