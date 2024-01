IGAD oo sheegtay in berri uu qabsoomayo shirka ay ku baaqday Jabuuti

Urur goboleedka IGAD ayaa xaqiijiyey maanta inuu maalinta berri ah qabsoomi doono shirkii ay iskugu yeedhay dawladda Jabuuti oo haysa madaxtinnimada ururka.



Jabuuti ayaa ku martiqaadday shirkaasi madaxda waddamada gobolka. Shirkan ayaa looga wadahadalayaa colaadda Sudan iyo xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay Jabuuti dhowaan.



Diblomaasi gobolka ah ayaa u sheegay VOA in urur goboleedka IGAD ay mas’uuliyadi ka saaran tahay inay kulmaan markii xiisadi kasoo korodho gobolka, si ay uga hortagaan khilaafka inuu sii huro, iyo in mar kale dib loo xaqiijiyo midnimada iyo madaxbannaanida dhuleed iyo waddamada xubnaha ka ah Ururka Midowga Afrika, sida uu sheegay diblomaasigaas.



Dhinaca kalena, dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay maanta hawada Soomaaliya ka celisay diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Itoobiya oo aan haysan wax fasax ah oo ay ku isticmaasho hawada Soomaaliya.



War-saxaafadeed kasoo baxay hay’adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in diyaaraddaasi oo lambarka duulimaadkeedu ahaa ET8372 ay u socotay magaalada Hargaysa.



Dhinaca kalena, farriin lagu qoray bogga Facebook ee garoonka diyaaradaha Cigaal International ee magaalada Hargaysa ayaa lagu sheegay in diyaaradda shirkadda Itoobiya ee lambakeeda duulimaadku yahay ET372-373 oo sidday rakaab caadi ah inay si nabad ah ugu degtay garoonka.



VOA Somali waxay la xiriirtay mas’uuliyiinta hay’adaha duulista hawada Soomaaliya iyo Somaliland, markii ay suurtogasho inaan waraysi ka helno waan idinka wadaagi doonaa.



Xiisadda diyaaraddan ayaa daba socota is-afgaradkii 1-dii Jannaayo ay wada gaareen Itoobiya iyo Somaliland kaasi oo sida ay sheegeen saraakiisha Somaliland u oggolaanaya Itoobiya inay kiraysato 20km oo bad ah, halka Somaliland-na taas beddelkeeda ay aqoonsi ka helayso Itoobiya.



Itoobiya iyo Somaliland labaduba waxay difaaceen is-afgaradka, hase yeeshee waxaa kasoo horjeesatay dalwadda Soomaaliya oo sheegtay inay tallaabadaasi xadgudub ku tahay gobannimadeeda iyo madaxbannaanideeda dhuleed.