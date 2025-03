Taliye Sare oo Daacish Laga Dilay

Mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha sare ee kooxda argagixisada ah ee Islamic State (Daacish) ayaa la dilay, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Mareykanka iyo Ciraaq, kadib howlgal wadajir ah oo bartilmaameedkiisu ahaa hoggaanka kooxda.

Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq Mohammed Shia al-Sudani ayaa shaaca ka qaaday guusha hawlgalka, isagoo Jimcihii bartiisa X ku sheegay in hay’adda sirdoonka Ciraaq ay "si guul leh u khaarijisay" Abdallah Makki Muslih al-Rufay’i, oo ahaa ku-xigeenka hoggaamiyaha IS. Sudani wuxuu dilka al-Rufay’i ku tilmaamay "guul amni oo weyn."

Ciidamada gaarka ah ee Ciraaq ayaa sidoo kale xaqiijiyay in al-Rufay’i lagu dilay duqeyn cirka ah oo Khamiistii ka dhacday lamadegaanka Anbar ee galbeedka Ciraaq.

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna bartiisa Truth Social ku xaqiijiyay dilka al-Rufay’i, isagoo sheegay in hoggaamiyihii IS ee Ciraaq la dilay kadib markii si joogto ah loo daba joogay. Wuxuu xusay in nolosha al-Rufay’i la soo afjaray, isla markaana howlgalka si wadajir ah u fuliyeen dowladda Ciraaq iyo maamulka Kurdida ee Waqooyiga Ciraaq.

Taliska Dhexe ee Mareykanka (U.S. Central Command) ayaa sheegay in al-Rufay’i lagu dilay duqeyn sax ah oo Khamiistii ka dhacday Ciraaq, iyadoo lagu xaqiijiyay dhimashadiisa DNA laga qaaday kadib weerarkii hore ee uu ka baxsaday. Sidoo kale, waxay sheegeen in al-Rufay’i iyo xubintii kale ee IS ay xirnaayeen jaakadaha qarxa xilligii la dilayay, isla markaana ay wateen hub kala duwan.

Saraakiisha Ciraaq waxay sheegeen in dilka al-Rufay’i uu ka dhashay dadaal socday muddo laba sano ah, si loo ogaado goobta uu ku dhuumanayay, iyadoo lixdii bilood ee la soo dhaafay la helay xog muhiim ah oo horseeday beegsigiisa.

Howlgal daba-socday duqeyntii lagu dilay al-Rufay’i, saraakiisha Ciraaq waxay sheegeen in gacanta lagu dhigay toddobo xubin oo kale oo ka tirsan IS, oo ay ku jiraan laba haween ah, howlgal laga sameeyay gobolka Anbar. Sidoo kale, xogta laga helay goobta duqeynta ayaa horseeday in shan qof oo kale lagu qabto magaalada Erbil, oo ku taalla waqooyiga Ciraaq.

Saraakiisha Ciraaq waxay tilmaameen in al-Rufay’i, oo sidoo kale loo yaqaan Abu Khadija, uu ahaa hoggaamiyaha ugu sarreeya ee IS ee Ciraaq iyo Suuriya, isla markaana uu door muhiim ah ka ciyaaray howlgalada dibadda ee kooxda.

Warbixin dhowaan ay soo saartay Qaramada Midoobay, oo ku saleysan xog ay bixiyeen dalalka xubnaha ka ah, ayaa sheegtay in al-Rufay’i uu maamulayay hawlgalada IS ee Ciraaq, Suuriya, Turkiga, iyo qeybo kale oo ka mid ah Bariga Dhexe. Warbixino kale oo sirdoon ah oo ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa tilmaamay in al-Rufay’i uu xubin ka ahaa guddiga sare ee IS, oo ah hay’adda ugu sareysa ee soo saarta go’aamada kooxda argagixisada ah.

Saraakiisha Mareykanka weli kama aysan hadlin sheegashada Ciraaq, balse xogaha sirdoon ee kala duwan waxay ku qiyaaseen in tirada dagaalyahanada IS ee Ciraaq iyo Suuriya ay u dhaxeyso 1,500 ilaa 3,000, kuwaas oo intooda badan ka howlgala gudaha Suuriya.

Bishii July, saraakiisha militariga Mareykanka ayaa ka digay suuragalnimada dib usoo nooleynta IS ee gobolka, iyagoo sheegay in kooxda ay ku jirto dadaal ay ku labanlaabeyso weerarada ay ka fulisay Ciraaq iyo Suuriya sanadkii hore.