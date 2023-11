Armenia iyo Azerbaijan oo isku raacay mabaadi'da aasaasiga u ah heshiis nabadeed

Armenia iyo Azerbaijan ayaa awooday in ay ka heshiiyaan mabaadi’da aas-aasiga u ah heshiis nabadeed oo labada dal u dhexeeya, sida uu Sabtida maanta ah sheegay Ra’iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan. Warkan ayay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay Wakaaladda wararka ee Ruushka TASS.

Labada dal ayaa muddo tobanaan sano ah ku dagaalsanaa gobolka gooni u goosadka ah ee Azerbaijan ku yaalla ee Nagorno-Karabakh, oo ay ciidamada Baku dib u qabsadeen bishii September. Tallaabadaasi ayaa keentay in ay gobolka ka qaxaan qowmiyadda Armenian-ka ah ee halkaasi degganaa.

Balse Pashinyan ayaa sheegay in xoogaa horumar ah laga gaaray wada-hadallada heshiis nabadeed oo u dhexeeya labada dal, inkastoo laga soo xigtay in uu sheegay in ay labada dal ku rafaadeen in ay waxyaabaha qaar heshiis ka gaaraan.

REUTERS