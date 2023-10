Trump oo markale maxkamad hortegey iyo hantidiisii oo la xayiray

Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taalla magaalada New York Isniintii, halkaas oo garsooraha maxkamaddaasi uu gacanta ku hayo dacwad keeni karta in la baabi'iyo shaqooyinkiisa ganacsi ee uu ku leeyahay gobolkaas, isla markaana laga mamnuuco Trump iyo labadiisa caruura inay wax ganacsiya oo dambe ay ka furtaan gobolkaas.

Dacwadda loo haysto Trump, oo haatan maraysa meel hordhac ah, ayaa waxaa soo oogay xeer ilaaliyaha gobolka New York Letitia James. Kiiskan ayay eedaysanayaal ka yihiin madaxweynihii hore ee Trump, labadiisa wiil, Shirkaddiisa Trump, iyo xubno kale, waxaana dhinacyadan loo haystaa illaa lix fal dembiyeed oo kala duwan.

Eedaha loo haysto ayay ka mid yihiin, ka beensheegidda diiwaanada ganacsiga, shirqooloo lagu been abuurayo xogaha ganacsiga, soo saaridda warbixino maaliyadeed oo been abuur ah, shirqoollo lagu been abuurayo warbixinada maaliyadeed, khiyaanada caymiska iyo qodobo kale.

Xeer ilaaliyaha gobolka New York ayaa ku eedeeyey in xubnaha dacwadda lagu soo oogay, inay si joogto ah u bixiyeen warbixino maaliyadeed oo marin habaabin ah, isla markaana been abuur ah, iyaga oo la wadaagayey dhinacyada ay wada-shaqeeyaan, kuwaas oo ay ku jiraan bangiyada ay ka doonayeen deymaha.

Maxkamaddan ayaa bilaabantay maalmo uun ka dib markii uu xaakinka Arthur F. Engoron uu amar ku saabsan in Trump iyo eedaysanayaasha kiiskan ku wehelinayaa inay ku kaceen "marar kala duwan khiyaano" la xidhiidha warbixinadooda maaliyadeed.

Arrintaas awgeed waxaa xaakinku amar ku bixiyey in la joojiyo dhammaan ruqsadaha ganacsi ee Trump iyo eedaysanayaasha kale ay ku leeyihiin gobolka New York.

Trump ayaase isagu iska difaacay eedaha loo jeediyey isaga oo sheegay inaanu wax dembiya gelin oo la xidhiidha, dhammaan eedaha loo jeediyey. Trump ayaa ku tilmaamay in si gaar ah ay u beegsanayso xeer ilaaliyaha madowga ahi, isla markaana ay ka dambeyso arrimo siyaasadeed. Trump ayaa sidoo kale weeraray xaakinka Engoron.

