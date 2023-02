Maxaa keenay in Maraykanku uu 30 maalmood u qabto shaqaalaha dawladda inay ku tirtiraan TikTok?

Dawlada Maraykanka ayaa kor u qaaday walaaca ay ka qabto, halista amni ee ka dhalan karta isticmaalka barnaamijka TikTok, iyada oo ku amartay dhammaan shaqaaalaha dawladda ee heer federaal inay telefoonada dawladda ka tirtiraan TikTok. Tallaabo tan la mid ah waxaa qaaday, dawlado badan oo reer galbeedka ah, kuwaas oo ka cabsi qaba in barnaamijkan loo isticmaalo dhinaca basaasidda.

Aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka ayaa Isniintii sheegay inay shaqaalaha dawladdu ay haystaan 30 maalmood oo ay telefoonada dawladdu leedahay kaga tirtiraan TikTok.

Congresska Maraykanka, Aqalka Cad, Ciidamada Maraykanka iyo in ka badan kala badh gobollada Maraykanka ayaa hore u mamnuucay adeegsiga TikTok, iyaga oo ka walaacsan in shirkadda iska leh ee ByteDance, inay u ogolaanayso dawladda Shiinaha, inay heli karaan macluumaadka gaar ah ee dadka isticmaala TikTok, sida waxyaabaha ay booqdeen iyo meelaha ay tageen, ama in shabakaddan loo adeegsado faafinta wararka been abuurka ah.

Shiinaha ayaa ku macneeyey tallaabada uu qaaday Maraykanku inay muujinayso, sida aanay isugu kalsoonayn iyo weliba sida ay ugu takrifalayaan awoodda dawladda.

Tallaabadan ayaa ku soo aadaysa iyada oo shirkadaha waaweyn ee dhinaca tiknoolojiyaddu ay ka soo guurayaan dalka Shiinaha, kaas oo soo saaray shuruuc adag oo lagu xaddidayo arrimaha shakhsiga ah iyo habka ay shirkaduhu u kaydinayaan macluumaadka isticmaalayaasha.

Hay'adda FBI iyo Guddida Isgaadhsiinta ee Maraykanka ayaa labaduba ka digay in shirkadda ByteDance ay u nugushahay inay macluumaadka shakhsiga ah ee isticmaalayaasha TikTok inay la wadaagto xukuumadda Shiinaha.

Sharci laga soo saaray dalka Shiinaha sannadkii 2017 ayaa ku khasbaya, in shirkaduhu ay dawladda la wadaagaan macluumaad kasta oo shakhsi ah, haddii looga baahdo arrimo la xidhiidha dhinaca amniga qaranka.

Illaa haatan lama hayo caddaymo muujinaya in TikTok ay dawladda Shiinaha la wadaagtay xogo gaar ah, hase ahaatee waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo arrintaas, maadaama ay sii kordhayaan dadka isticmaala.

Walaacan ayaa soo shaac-baxay ka dib markii ay shirkadda TikTok ay sheegtay inay shaqada ka eriday bishii December, afar shaqaale ah oo furay ama eegay macluumaadka shakhsiga ah ee laba saxafi oo ka kala tirsan Buzzfeed News iyo The Financial Times, iyaga oo xilligaas baadhayey, inay tixraacaan halka ay ka heleen warbixino sir ah oo ku saabsan shirkaddan oo la dusiyey.

Agaasimaha TikTok Shou Zi Chew ayaa la filayaa inuu dhowaan hortago golaha congresska si arrimahan wax looga waydiiyo.

Warbixintan waxaa qortay AP