Maraykanka oo ka walaacsan, hub uu Ruushku ka iibsanayo dalka Iran

Illaa laba sarkaal oo Maraykan ah oo aan magacyadooda shaacin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press, in Ruushku uu dedaal xooggan ugu jiro inuu sii joogteeyo sahada hubka ah uu u isticmaalo dagaalka Ukraine, iyadoo Moscow ay doonayso in Iran ay markale ka caawiso ciidamada Ruushka, diyaaraha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallada dhulka.

Waxaa jira walaac soo kordhaya oo Maraykanku qabo oo ku aaddan, in Ruushku uu raadinayo inuu Iran ka helo hub dheeri ah oo casri ah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan golaha ammaanka qaranka ee Maraykanka, kaas oo magaciisa u qariyey, maadaama aan la ogolayn in laga faalloodo wararka sirta ah ee Maraykanka. Sarkaalkan ayaa sheegay, in hubka uu Maraykanku sida gaarka ah uga walaacsan yahay inay ku jiraan gantaallada dhulka ee Iran ay samayso.

Dhanka kale, diblomaasi Maraykan ah ayaa sheegay in Iran ay qorshaynayso inay ka iibiso Ruushka boqollaal gantaal iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, tallaabadaas oo xadgudub ku ah qaraarkii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay uu soo saaray sannadkii 2015, kaas oo taageerayey heshiiskii dhexmaray Iran iyo lixda quwadood.

Ruushka oo ka mid ahaa, quwadaha saxeexay heshiiskaas ayaa haatan u muuqda inuu ku xadgudbayo qaraarka golaha ammaanka, waxaana suaali ka taagan tahay, Ruushku muxuu siinayaa Iran oo uu kaga bedelanayaan hubka uu uga baahan yahay.

Diplomaasiga ka tirsan Qaramada Midoobay ee magaciisa qariyey ayaa sheegay in heshiiska iskaashiga milateri ee dhexmaray Ruuska iyo Iran inuu halis ku yahay xasiloonida gobolka, wuxuu intaas ku daray, inaan illaa haatan aan la daabulin wax hub ah, hase ahaatee la sameeyey dalabka hubkaas.