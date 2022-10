Daraasad: Xayiraadaha COVID-19 oo kordhiyey xanuunada dhimirka

Daraasad cusub oo ay daabacday jaamacadda Toronto ee dalka Canada, kuna soo baxday waregyska Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice ayaa lagu sheegay in labadii sano ee lasoo dhaafay ee uu jiray xayiraadaha COVID-19 uu hoos u dhac ku yimid falalka la xiriira dambiya Canada iyo guud ahaan dunida.



Hase yeeshee, daraasaddu waxa ay tilmaameysaa in xayiraadihii Covid-19 ay sababeen inay kordhaan dadka la dhibtoonaya cudurrada dhimirka.



Dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhibaato is-gaarsiinaya ama dadka kale gaarsiinaya ayaa sidoo kale la sheegay inay kordheen. Tusaale magaalada Toronto oo ay Soomaali badan degen yihiin waxaa la sheegay in 47% ay kordheen dadkaasi.



Haddaba wariyaha VOA-da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arimahan ka wareystay Hooda Jaamac Samatar oo darajada sare ee PhD ka wata jaamacadda Toronto, in muddo ahna la shaqeysa dadka qaba cudurrada dhimirka, ugu horreyna waxa uu waydiiyay sababaha kordhiyay dadka la dhibtoonaya cududrrada dhimirka.