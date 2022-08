Iran oo Maraykanka u soo jeedisay inay maxaabiis isdhaafsadaan

Warbaahinta dalka Iran oo soo xiganeysa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in Iran ay diyaar u tahay in ay maxaabiis is dhaafsadaan dalka Mareykanka. Wakaaladda wararka ee dalka Iran ee FARS ayaa ka soo xigatay af hayeenka wasaaradda arrimaha debedda Nasser Kanaani, isaga oo ugu baaqaya xukuumadda madaxweyne Joe Biden in ay "tallaabo qaadaan halkii ay isku mashquulin lahaayeen masraxiyado iyo is-muujin”.

Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo dhacdadan ka hadlay ayaa sheegay in kiiska la xidhiidha muwaadinka haysta dhalashooyinka Maraykanka iyo Iran ee Siamak Namazi, inuu si khaldan ugu xidhan yahay dalka Iran muddo ka badan 2,500 oo maalmood.

"Waxaan go'aansannay inaan xaqiijinno xorriyaddiisa iyo sidoo kale dhammaan muwaadiniinta kale ee Maraykanka ah ee sida sharci-darrada ah ugu xidhan dalka Iran, oo uu ku jiro aabbihii Baquer, inay dhammaantood si nabad ah ugu soo noqdaan dalkooda Maraykanka” ayuu ku sheegay Blinken qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka.

Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in Mareykanku uu rumeysan yahay in dadka lagu hayo Iran “in qaarkood loo haysto arrimo siyaasadeed, lagana yaabo inay ka tirsan yihiin maamulka Iran… taasoo ah nidaam ay maamulkaasi doonayaan inay u isticmaalaan inay wax ku bedeshaan” ayuu yidhi.

“Waa dhaqan laga naxo. Waa dhaqan aan cambaareyno meel kasta oo uu ka dhaco,” ayuu sii raaciyey.

Wuxuu sheegay in raadinta sii deynta maxaabiista Mareykanku aanay ku xidhnayn wadahadallada socda ee ku saabsan ku noqoshada heshiiskii caalamiga ahaa ee la saxiixay sannadkii 2015 ee xaddidaya dhaqdhaqaaqa Nukliyeerka Iran beddelka cunaqabateynta.

VOA News, RFE /RL