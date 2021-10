Maxay salka ku haysataa xiisadda ka dex aloosan Britain iyo France?

Dacwad oogayaasha France ayaa Jimcaha maanta ah amar ku bixiyay in maxkamad la soo taago kabtanka markab kalluumeysi oo laga leeyahay dalka Britain kaasi loo haysto in uu soo galay biyaha Faransiiska ruqsad la'aan, waxayna taasi sare u sii qaadaysa muranka xuquuqda kalluumaysiga oo keeni kara loollan ama dagaal dhanka ganacsiga ah.

Maamulka badaha ayaa markabkan gacanta ku dhigay Arbacadii, iyagoo sheegay in aaladda lagula socdo maraakiibta ay ku ogaadeen in uu ka aruriyay in ka badan laba tan oo kalluun ah biyaha Faransiiska iyada oo aanu haysan shati ama ruqsad.

“Kabtanka markabka Cornelis Gert Jan ayaa loogu yeeray in uu yimaado dhageysiga maxkamadda Le Havre bisha August 11, 2022,” ayuu ku xigeenka dacwad oogaha, Cyrille Fournier ku yiri bayaan uu soo saaray.

Waxa uu wajahayaa eedeymo ah “ ka kalluumeysiga aan fasaxa loo haysan ee biyaha Faransiiska ee doon ka timid meel ka baxsan Midowga Yurub,” ayuu hadalkiisa raaciyay, waxaana qabanaya ganaax ugu badnaan 75,000 euros ($ 87,000) iyo sidoo kale “ciqaabo maamul.”

Milkiilaha doonta ayaa Jimcaha maanta ah ku celiyay in uu aaminsan yahay in doontu ay haysatay ruqsad sax ah oo ay kaga kalluumeysan karo biyaha Faransiiska.

“Waxa ay u muuqataa in ay tahay isfaham la'aan maamul ama fasiraad ka duwan xeerarka,” ayuu AFP u sheegay Andrew Brown oo ah agaasimaha shirkadda Macduff Shellfish ee fadhigeedu yahay Scotland.

Britain ayaa Jimcaha maanta ah u yeertay safiirka Faransiiska u fadhiya London si ay ugu sharraxdo “halisaha,” iyadoo tani ay timid saacado ka dib markii ra'iisul wasaaraha France Jean Castex uu soo jeediyay in la furo wadahadal si loo qaboojiyo xiisadda.

Xoghayaha deegaanka Britain George Eustice ayaa maanta ku eedeeyay Faransiisku in uu adeegsaday “hadal qallafsan,” isaga oo aan meesha ka saarin in ay ka aargudan doonaan oo ay iyana mamnuuci doonaan in maraakiibta Faransiiska ay kalluunka ay soo qabtaan ku soo dejiyaan dekedahooda.

Britain iyo France ayaa bilihii u danbeeyay isku khilaafsanaa sharciyada cusub ee ruqsadaha ee doomaha Midowga Yurub ee doonaya in ay ka howlgalaan biyaha ku wareegsan Britain gaar ahaan the Channel Islands.

Paris ayaa ka digtay in haddii aan codsiyada shatiga loo oggolaan tobanaan kalluumaysato Faransiis ah, ay iyana marka la gaaro 2-da November mamnuuci doonto doonyaha Britain in ay dekedaha Faransiiska ka soo dejiyaan kalluunka ay soo qabtaan.

Saraakiisha ayaa sidoo kale soo jeediyay in Farance ay sare u qaadi karto qiimaha korontada ee Jersey, oo ah magaalo koronto ahaan ku tiirsan dhul weynaha Faransiiska.

AFP