Shiinaha oo sii daayay maxaabiis u dhashay Canada

Laba muwaadin oo uu dhashay waddanka Canadian oo Beijing u xirna in ka badan 1,000 maalmood ayaa ka soo baxay hawada dalka Shiinaha, waxayna dib ugu soo laaban doonaan Canada Sabtida maanta ah, sida uu warbaahinta u sheegay Rai'isul Wasaare Justin Trudeau.

Michael Kovrig iyo Michael Spavor ayay Shiinuhu xirtay bishii Diseembar 2018, waxyar kadib markii booliiska magaalada Vancouver ay xireen Meng Wanzhou oo ah madaxa maaliyadda ee shirkadda Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL), iyadoo booliska Vancouver ay heysteen amar awood u siina inay xiraan, kaddiinba Mareykanka u soo gacangaliyaan.

Waxyar kahor inta uusan Trudeau hadlin, ayaa warbaahinta Canada waxay sheegtay in Meng, ay dib ugu duushay Shiinaha kadib markii ay heshiis la gaartay mas'uuliyiinta Mareykanka.

“Laba iyo toban daqiiqo kahor Michael Kovrig iyo Michael Spavor waxay ka soo baxeen hawada Shiinaha iyagoo ku sii jeeda dalkooda,” ayuu Trudeau ku yiri hadal kooban oo uu siiyay warbaahinta.



“Labadan nin waxay soo mareen xaalad adag oo aan la rumaysan karin, laakiin waa mid dhiirri -gelin leh, waana war u wanaagsan dhammaanteen inay ku sii jeedaan Canada iyo qoysaskooda" ayuu sii raasiyay Ra'isul Wasaare Trudeau.

In kasta oo Beijing ay ku adkeysaneysay in labada kiis aysan xiriir lahayn, dowladda Trudeau ayaa ku eedeysay Shiinaha in in afduubka raggan ay ku galeysay gorgortan diblomaasiyadeed.

Trudeau lama weydiin in labada dal ay wada galeen heshiis laba geesood ah.

"Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xulafadeena iyo saaxiibada aan adduunka ku leenahay ee beesha caalamka oo si adag ugu taagnaa midnimada Canada iyo labadan nin ee u dhashay Canada," ayuu yiri Trudeau.

Reuters.