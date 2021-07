Mareykanka: Xitaa dadka iska talaalay COVID-19 waa inay xirtaa maaska

Xarunta xakameynta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee Mareykanka ayaa ku boorrisay dadka Mareykanka ah ee si buuxda u qaatay tallaalka cudurka COVID-19, in ay dib u billaabaan qaadashada maaska ama marada afka lagu xirto, marka ay joogaan goobaha xiran ee ay dadka isugu yimaadaan.

Hey’adda ayaa si gaar ah taladan u siisay dadka ku nool gobollada uu sida aadka ah ugu sii faafayo cudurka COVID-19 tafiirtiisa Delta oo hadda kusii faafaya dalka.

Iyada oo adkeyneysa tilmaamaha cudurka COVID-19, ayay xarunta CDC si xoog leh carrabka ugu dhajisay, ahmiyadda xirashada maaska ama marada afka lagu xirto in ay u leedahay xilligaan ardayda, macallimiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeysa iskuullada xannaanada carruurta ilaa fasalka 12-aad, kuwaasoo ay xaruntu sheegtay in ay xirtaan afdaboolka haddii ay tallaalanyihiin iyo haddii kale.



Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhawaan sheegay in aysan kutala jirin ay dib u soo celiyaan xayiraaddihii sannadki 2020-ki ee cudurka COVID-19, balse ka codsaday dadka Mareykanka ee aanan is tallaalin in ay qaataan tallaalka cudurka looga hortago.