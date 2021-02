Erdogan oo ka hadlay xiisadda Turkey iyo Mareykanka

Danaha guud ee ka dhexeeya Turkiga iyo Mareykanka ayaa ka miisaan culus waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin, Ankara-na ay dooneysaa in la wanaajiyo iskaashiga kala dhexeeya Washington, sidaasi waxaa Sabtidii sheegay Madaxweynaha Turkey, Recep Tayyip Erdogan, kani oo ah dhawaaq naadir ah oo db u heshiisiineed.

Xiriika u dhexeeya labadan dal ee ka wada tirsan isbahaysiga NATO ayaa waxaa madmadow geliyay arrimo badan. Bishii December, Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku saaray Turkey iibsiga nidaamka difaaca Ruushku sameeyay ee S-400, halka Ankara ay ka carootay taageerada Mareykanka ee maleeshiyada Kurdiyiinta YPG ee Suuriya, oo ay u aqoonsan tahay urur argagixiso ah.

Turkey oo sheegay in uu doonayo hagaajinta xiriirka Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu yeeray Washington in ay joojiso taageerada ay siiso malayshiyaadka YPG oo ay ku eedeeysay in ay la safan tahay mintidiin ay sheegtay in bishan ay 13 ruux oo Turki ah ku dileen waqooyiga Ciraaq, halka Mareykanka uu ku dhaleeceeyay Ankara sida ay umaareyso xuquuqda iyo xorriyadaha.

Turkiga ayaa kireystay shirkad sharci, Arnold & Porter, oo fadhigeedu yahay Washington si ay ugu ololeeyso in dib loogu celiyo barnaamijka diyaaradaha F-35, kadib markii Mareykanku ka joojiyay Turkey barnaamijkaasi iibsashada difaaca S-400 awgeed. Ankara ayaa diiday sheegashada Washington ee ah in nidaamka difaaca uu khatar ku yahay diyaaradaha F-35.