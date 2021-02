Saraakiil ka tirsan FBI-da oo lagu dilay Florida

Hey’adda Danbi-baarista Mareykanka ee loo soo gaabiyo FBI ayaa sheegtay, in laba ka mid ah saraakiisheeda lagu dilay saddex kalana lagu dhaawacay, iska hor imaad shalay subax ka dhacay gobolka Florida.



Shilkan ayaa dhacay, kaddib marki saraakiil ka tirsan FBI-da ay isku dayeen in ay baaraan, guri ku yaalladegmada Fort Lauderdale halkaas oo looga shakisanaa inay ka socdeen fal danbeyeed ka dhan ah carruur.



Qofka looga shakisanyahay inuu weeraray saraakiisha FBI-da ayaa la xaqiijiyay in isna dilay. Wararka qaar ayaa sheegaya inuu isaga is dilay.



Hey’adda FBI-da ayaa weeraraki Talaadadi ku sheegtay, kii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara saraakiil ka tirsan FBI muddo sannado ah.