Milatariga oo xiray madaxweynaha iyo R/wasaraha Mali

Ciidamo ka tirsan millatariga oo fallaagoobay ayaa Talaadadi shalay xiray madaxweynaha Mali Ibrahim Boubacar Keita iyo Ra’isulwasaare Boubou Cisse.



Wariye ka tirsan VOA-da qeybta la hadasho dalalka Africa ee luqadda Faransiisa ku hada, (Kassim Traoré) ayaa sheegay in millatariga ay madaxweynaha kasoo xireen gurigiisa oo ku taalla magaalada caasimadda ah ee Bamako.



Madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha ayaa ku xiran xero millatari oo ku taalla deegaanka Kati oo 15 km u jira magaalada madaxda. Lama oga ilaa iyo hadda cidda hogaamineysa ciidanka kacdoonka sameeyay.



Kacdoon isla xerada Kati ka dhacay sannadki 2012-ki ayaa u xuub-siibtay afganbi ay millatariga ku rideen madaxweynihi hore ee Mali Amadou Toumani Toure.



Faransiiska oo gumeystay Mali iyo dalalka kale ee xiriirka dhaw la leh Mali ayaa ka cabsi qaba, in afganbi lagu sameeyo Keita ay uga sii dari karto colaadda hadda ka oogan Mali.



Midowga Africa iyo Qaraada Midoobay ayaa cambaareeyay xariga ay milatariga u geysteen madaxda dowladda Mali, iyaga oo amray in si deg deg ah xorriyadooda loogu soo celiyo madaxweynne Mali Ibrahim Boubacar Keita iyo Ra’isulwasaare Boubou Cisse.