Wiilasha Jamaal Khaashuqji 'oo cafiyey' kuwii dilay aabahood

Wiilasha suxufigii rer Sacuudi ee la dilay Jamal Khaashuqji ayaa maanta sheegay “inay cafiyeen” kuwii dilay aabahood, hadalkaas oo taxliiliyayaasha ay ku macneeyeen mid si hubanti ah cafis ugu fidinaya shan qof oo lagu helay dilka, kuwaas oo iminka dil sugayaal ah.

Khaashquji, oo ahaa xog-ogaal ku dhow boqortooyada balse isu beddelay mid cambaareeya, ayaa lagu dilay kadibna jirkiisa lagu jarjaray gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, bishi October ee 2018, kiiskaas oo si weyn u dhaawacay sumcadda dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan.



Cafiska qoyskiisa ayaa bad-baadin kara nolosha shan nin oo aan magacyadooda la sheegin oo bishii December 2019 dil toogasho loogu xukumay dilka Khaashuqji.



“Habeenkan barekeysan ee bisha Ramadan, haddii aan nahay wiilasha shahiid Jamaal Khaashuqji waxaan ku dhaawaaqeynaa inaan cafinay oo saamaxnay kuwii dilay aabaheen,” waxaa sidaas qoraal uu twitter soo dhigay ku yiri Saalax Khaashuqji.



Mas’uuliyiinta Sacuudiga weli kama aysan hadlin caqabadaha sharci ee ka dhalan kara hadalka Saalax, oo ku nool boqortooyada, kaasi oo beeniyey warar sheegaya inuu heshiis lacageed la galay dowladda.



“Waxa tani macnaheedu uu yahay ayaa ah in dilayaasha ay ka badbaadi doonaan ciqaabta dilka, maadaama shareecada Islaamka ay qeexeyso in qoyska ay leeyihiin xuquuqda cafiska,” waxaa sidaas qoraal twitter ku yiri Ali Shihabi, oo ah qoraa iyo taxliiliye Sacuudiyaan ah oo ku dhow boqortooyada.



Taxliiliye Nabel Nowairah ayaa sidoo kale sheegay in go’aanka qoyska uu macnihiisu yahay “in dilayaasha aan la dili doonin”.



Saalax ayaa horey u sheegay inuu “kalsooni buuxda” ku qabo hanaanka cadaaladda Sacuudiga, wuxuuna cambaareeyey mucaarad uu sheegay inay ka faa’iideysanayaan kiiska.



Wargeyska Washington Post, oo uu Jamaal wax ku qori jiray, ayaa sanadkii tegay sheegay in qoyska Khaashuqji oo uu ku jiro Saalax, ay dowladda ka heleen guryo malaayiin dollar jooga, islamarkaana lacag tobanaan kun oo dollar ah ay siiyaan mas’uuliyiinta bil kasta.



Saalax ayaa ku gacan seeray warbixintaas, isaga oo beeniyey inuu wax heshiis lacageed kala hadlay dowladda Sacuudiga.



AFP