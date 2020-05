Hoggaamiyaha Taliban oo ballan-qaaday ilaalinta heshiiska Mareykanka

Hoggaamiyaha Taliban ayaa maanta sheegay in mintidiinta ay ka go’an tahay ilaalinta heshiiska taariikhiga ah ee ay la galeen Mareykanka, inkasta oo lagu eedeeyey inay fuliyeen kumanaan weerar oo Afghanistan ka dhacay tan iyo markii heshiiska la saxiixay.



Haibatullah Akhundzada, oo soo saaray farriin la xiriirta ciidul fitriga, ayaa ugu baaqay Mareykanka “inaysan lumin” fursadda uu yaboohay heshiiska ee lagu soo geba-gebeynayo dagaalkii ugu dheeraa taariikhda Mareykanka.



“Imaaradda Islaamiga ah waxaa ka go’an heshiiska ay la gashay Mareykanka, waxayna ku boorineysa dhinaca kale inuu sharfo ballankooda, islamarkaana uusan ogolaan in fursaddan muhiimka ah ay lunto,” ayuu Akhundzada ku yiri bayaan uu soo saaray.



“Waxaan ku borinayaa saraakiisha Mareykanka inaysan cidna u ogolaan fursad ay isku hortaagto, dib ugu dhigto, ugu dambeynna ku carqaladeyso heshiiska caalamiga ah ee la aqoonsan yahay ee u dhaxeeya labada dhinac.”



Kadib bilo wada-hadallo ah, Taliban iyo Mareykanka ayaa bishii Febraayo saxiixday heshiis ogolaanaya in ciidamada Mareykanka ay ugu dambeyna sanadka dambe ka baxaan Afghanistan, taa beddelkeedna ay helaan damaanad qaad amni.



Sida uu dhigayo heshiiska, Taliban ayaa ogolaatay inay joojiso weerarada ka dhanka ah ciidamada ajnabiga ah, hase yeeshee waxay weli sii waddaa weerarada ka dhanka ah ciidamada Afghanistan.



Saraakiisha Afghanistan ayaa ku warramay in tan iyo markii la saxiixay heshiiska, ay Taliban fuliyeen 3,800 oo weerar oo lagu dilay 420 qof oo shacam ah, islamarkaana lagu dhaawacay 906 oo kale.

AFP