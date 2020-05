Afghanistan: Heshiis laga gaaray khilaafkii siyaasadeed

Madaxweynaha dalka Afghanistan, Asharaf Ghani iyo Abdullah Abdullah oo kula tartamay doorashadii madaxtinimada kadibna ku eedeeyey Ghanni inuu ku shubtay doorashada, ayaa maanta lagu wadaa in ay saxiixaan heshiis awood-qeybsi ah.

Heshiiskaan ayaa laga rajo qabaa inuu soo gaba gabeeyo khilaafkii siyaasadeed ee dowladda, islamarkaana uu waddada u xaaro in la billaabo wadahadallo ay xukuumadda Afghanistan la gasho kooxda Taliban, si loo soo afjaro dagaalka sokeeye ee waddanka ragaadiyay.

Wargeyska The New York Times oo helay nuqul ka mid ah heshiiska ayaa sheegay in Abdulla Abdullah uu hogaamin doono wadhadallada ay dowladdu la furi doonto Taliban, in isaga iyo madaxweyne Ghani ay soo magacaabi doonaan tiro isla eg oo ka mid ah golaha wasiirrada, iyo in uu qeyb ku yeelan doono magacaabista gudoomiyaasha gobollada.

Madaxweyne Ashraf Ghani ayaase ahaan doono madaxweynaha waddanka.