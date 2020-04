Maxaa ka cusub xaaladda hoggaamiye Kim Jong Un?

Mas’uuliyiinta Korea-da Koonfureed ayaa ku adkeysanaya inaysan dalka Korea-da Waqooyi ka ogeyn wax dhaq-dhaqaaqyo ah oo aan caadi ahayn, waxayna taxaddar ka muujiyeen wararka sheegaya in hoggaamiyaha dalkaas Kim Jong Un uu xanuusan yahay.

Wasiirka Mideynta ee Korea-da Koonfureed Kim Yein-chul, oo ah qofka qaabilsan la-macaamilka Korea-da Waqooyi, ayaa sheegay in dowladdiisa ay leedahay awood sirdoon oo si kalsooni leh ay ugu sheegi karto inaysan hayn wax astaamo ah oo muujinaya xaalad aan caadi ahayn oo ka jirta Korea-da Waqooyi.

Wararka la xiriira xaaladda caafimaad ee hoggaamiyaha Korea-da Waqooyi ayaa soo shaac-baxay kadib markii uu ku guul-darreysatay inuu 15-kii April ka qeyb-galo munaasabad muhiim u ah dalkaas, lagumana arag goobaha dadweynaha wixii markaas ka dambeeyey.



Warbaahinta Korea-da Koonfureed qaarkood ayaa toddobaadkii tegay weriyey in Kim lagu sameeyey qalliin wadnaha ah ama uu ku jiro go’doon uu isaga ilaalinayo cudurka COVID-19.



Hase yeeshee wasiirka Mideynta ee Korea-da Koonfureed Kim Yein-chul ayaa shaki geliyey wararka la xiriira qalliinka, isaga oo ku dooday in isbitaalka la xusay uusanba lahayn awood uu ku sameeyo qalliin noocaas ah.



Sidoo kale, Kim Byung-kee, oo ah sarkaal hore uga tirsanaa sirdoonka Korea-da Koonfureed, haddana xubin ka ah guddiga sirdoonka ee baarlamanka ayaa sheegay inay aad u yar tahay suurta-galnimada in Kim Jong Un uu xanuunsan yahay, uuna sameyn doono “soo laabasho yaab leh dhowaan.”



“Mowqfika dowladdeena waa adag yahay. Kim Jong Un waa nool yahay waana caafimaad qabaa. Wuxuu ku sugnaa Wonsan tan iyo 13-koo April, mana jiraan wax dhaq-dhaqaaqyo ah oo shaki muujinaya oo aan ogaanay,” waxaa sidaas yiri Moon Chung-in, oo ah la-taliyaha sare ee siyaasadda arrimaha dibedda ee madaxweynaha Korea-da Koonfureed Moon Jae-in.



Sidoo kale, ilo-wareedyo ka tirsan Korea-da Koonfureed ayaa u sheegay Reuters in Kim Jong Un uu nool yahay, dhowaanna uu soo muuqan doono.



REUTERS