Sharci hor-yaalla baarlamanka Itoobiya oo laga digay

Sharci cusub oo ay ka fakareyso Itoobiya ayaa lagu qeexay mid halis ku ah xoriyadda hadalka iyo internet-ka.

Xeerkan lagu magacaabo “Ka hor-tagga hadal naceybka iyo been-abuurka” ayaa hadda maraya heer qabyo ah, balse haddii la anisixyo wuxuu dambi ka dhigi doonaa hadallada online-ka, idaacadaha iyo qoraallada ee sare u qaadaya naceybka, sida ay sheegtay hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch.



Sharcigan ayaa diidaya wax kasta oo hurinaya naceyb, takoor ama weerar ka dhan ah qof, ama koox lagu beegsado sababo la xiriira jinsigooda, diintooda, qowmiyaddooda iyo naafo-nimadooda.

Wuxuu sidoo kale mamnuucayaa wararka been abuurka ah ama marin-habaabinta, sida lagu sheegay bayaanka Human Rights Watch.

Sharcigan ayaa waxaa ansixiyey golaha wasiirada ra’iisul wasaare Abiy Ahmed, balse wuxuu weli u baahan yahay in baarlamanka uu ansixiyo.



Dadka sharcigan dhaliilaya ayaa rumeysan in loo adeegsan karo in lagu aamusiyo codadka wax dhaliila ama siyaasiyiinta mucaaradka.

Waxa ay sheegeen inuu la mid yahay sharcigii la ansixiyey 2009 ee ka hor-tagga argagixisada, kaasi oo loo adeegsaday in lagu xabiso dibad-baxayaasha iyo suxufiyiinta.

Si katsaba, taageerayaasha sharcigan ayaa ku doodaya inuu lagama maarmaan u yahay si dadka loogu joojiyo inay naceyb ka dhex abuuraan qowmiyadaha kala duwan ee dalka.